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Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Фабио Фоньини

Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Фабио Фоньини
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Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини.

Для победы Карбальесу-Баэне потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу испанца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Карбальес-Баэна выполнил один эйс, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Фоньини два раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал 4 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Карбальес-Баэна сразится с Норбертом Гомбошом из Словакии, обыгравшем финна Эмиля Руусувуори.

Бостад. 2-й круг
15 июля 2021, четверг. 13:45 МСК
Фабио Фоньини
31
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Роберто Карбальес-Баэна
97
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
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