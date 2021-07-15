Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Фабио Фоньини

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини.



Для победы Карбальесу-Баэне потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу испанца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.



Карбальес-Баэна выполнил один эйс, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Фоньини два раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал 4 из 10 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Карбальес-Баэна сразится с Норбертом Гомбошом из Словакии, обыгравшем финна Эмиля Руусувуори.

Новость по теме Норберт Гомбош вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде