Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Токио

Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Я приняла очень трудное для меня решение – не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр», — написала Азаренко в «сториз» своего «инстаграма».

31-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021