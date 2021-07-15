Виктория Азаренко пропустит Олимпийские игры в Токио

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко сообщила, что приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Я приняла очень трудное для меня решение – не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих играх. Но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных игр», — написала Азаренко в «сториз» своего «инстаграма».
31-летняя Азаренко — обладательница 21 титула в одиночном разряде, среди которых два трофея Открытого чемпионата Австралии, олимпийская чемпионка в миксте и бронзовый призёр в одиночном разряде на Олимпиаде-2012 в Лондоне (Великобритания).
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