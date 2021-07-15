Медведев тренируется в академии Муратоглу, пропуская сбор команды России в Южно-Сахалинске

Первая ракетка России Даниил Медведев в данный момент проводит тренировки в академии Патрика Муратоглу, в Ницце (Франция). Об этом стало известно из «инстаграма» академии.
Публикация доступна в «инстаграме» академии Муратоглу.
Отметим, что сборная России по теннису находится на тренировочном сборе в Южно-Сахалинске, откуда 19 июля отправится на Олимпийские игры в Токио (Япония). Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечал, что Медведев присоединится к команде позднее, решив «визовые вопросы».
Медведев – вторая ракетка мира, победитель 11 турниров на уровне ATP, в том числе Итогового чемпионата 2020 года, финалист Australian Open-2021.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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