Медведев тренируется в академии Муратоглу, пропуская сбор команды России в Южно-Сахалинске

Первая ракетка России Даниил Медведев в данный момент проводит тренировки в академии Патрика Муратоглу, в Ницце (Франция). Об этом стало известно из «инстаграма» академии.

Публикация доступна в «инстаграме» академии Муратоглу.

Отметим, что сборная России по теннису находится на тренировочном сборе в Южно-Сахалинске, откуда 19 июля отправится на Олимпийские игры в Токио (Япония). Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечал, что Медведев присоединится к команде позднее, решив «визовые вопросы».

Медведев – вторая ракетка мира, победитель 11 турниров на уровне ATP, в том числе Итогового чемпионата 2020 года, финалист Australian Open-2021.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.