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Александр Бублик уверенно вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

Александр Бублик уверенно вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте
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37-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В четвертьфинальном матче первый сеяный Бублик в двух сетах обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Бублик 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Джунга — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 заработанного.

За право выйти в финал турнира Бублик сразится с победителем матча Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Призовой фонд турнира в Ньюпорте составил более $ 466 тыс. Его действующим и неоднократным чемпионом является американец Джон Иснер.

Ньюпорт. 1/4 финала
15 июля 2021, четверг. 19:55 МСК
Александр Бублик
37
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Джейсон Джунг
163
Китайский Тайбэй
Джейсон Джунг
Д. Джунг
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Новости. Теннис
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