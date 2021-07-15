Александр Бублик уверенно вышел в полуфинал турнира в Ньюпорте

37-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В четвертьфинальном матче первый сеяный Бублик в двух сетах обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсона Джунга со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Бублик 14 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Джунга — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1 заработанного.

За право выйти в финал турнира Бублик сразится с победителем матча Джек Сок (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Призовой фонд турнира в Ньюпорте составил более $ 466 тыс. Его действующим и неоднократным чемпионом является американец Джон Иснер.