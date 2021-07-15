Веснина на Олимпиаде заменит Касаткину в одиночном разряде и сыграет в паре с Кудерметовой

На сайте Международной теннисной федерации произошли изменения в заявочном листе на Олимпийские игры в Токио (Япония) сборной России.

На женский олимпийский турнир в одиночном разряде, помимо Анастасии Павлюченковой, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой, заявили ещё и Елену Веснину, которая заменила снявшуюся с соревнований Дарью Касаткину.

Россию в женском парном разряде на Олимпиаде представит лишь один тандем, а не два, как было объявлено ранее. Это финалистки прошедшего Уимблдона Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Отметим, что в предыдущей заявке Веснина должна была сыграть в паре с Верой Звонарёвой, а Кудерметова — с Павлюченковой.

Мужская заявка сборной России осталась без изменений. В одиночном разряде по-прежнему сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев, которые составят пары Рублёв — Хачанов и Медведев — Карацев.