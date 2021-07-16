Каспер Рууд — о выходе в 1/4 финала в Бостаде: я сыграл без ошибок
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Бостаде. Во втором круге лидер посева разгромил датчанина Хольгера Витуса Нёскова Руне со счётом 6:0, 6:2.
«Я очень доволен. Наибольшего успеха в карьере я добивался на грунтовом покрытии, поэтому очень рад возвращению в Бостад. Этот турнир всегда прекрасен. Ощущаю дополнительное давление из-за того, что являюсь первым сеяным. В матче со скандинавским коллегой давления было ещё больше. Думаю, я действовал очень профессионально. Я играл без ошибок с начала и до конца матча», — приводит слова Рууда официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Каспер поспорит с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Турнир в Бостаде завершится 18 июля.
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