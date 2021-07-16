Тимя Бачински завершила профессиональную карьеру игрока

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински объявила о завершении карьеры.
«Дорогой профессиональный теннис, будучи маленькой девочкой, я никогда не могла представить, что совершу с твоей помощью так много прекрасных вещей, испытаю так много эмоций, узнаю так много, особенно о себе, но и о мире тоже. Ты был самой прекрасной школой жизни, и я не могу не отблагодарить тебя за это. 18 прекрасных лет, в течение которых я посвятила себя тебе. Теперь мне пора перевернуть страницу и написать новые, которые, я надеюсь, будут такими же впечатляющими и бурными. Спасибо тебе за трудные времена, за улыбки, слёзы, сомнения, но прежде всего — за уроки и опыт, которые ты смог мне передать. Я очень горжусь всем, чего мне удалось достичь вместе с тобой.
Спасибо также всем людям, которые были частью моего путешествия все эти годы, начиная с моей мамы, моей семьи и друзей, Алекса, Эрфана, Дима, Бени, Винсента, Андреаса, всей моей медицинской команде, а также швейцарской Олимпийской команде и команде на Кубок Федерации, WTA, моим партнёрам и спонсорам, моим клубам и, конечно, всем людям, которые поддерживали и вдохновляли меня здесь и во всём мире с такой привязанностью и любовью! Без вас никогда не поверила бы в свои мечты, с вашей помощью я постоянно раздвигала собственные границы. Спасибо вам от всего сердца.
Сегодня я ухожу из профессионального спорта, но никогда не забуду, как блестели мои глаза. С огромной любовью ко всем вам, берегите себя, Тимя», — написала 32-летняя Бачински в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Тими Бачински.
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