Коллекция инвентаря Роджера Федерера ушла за € 4 025 449 на благотворительном аукционе

Аукционный дом «Кристис» провёл очный и онлайн-аукцион в Лондоне совместно с благотворительным фондом швейцарца Роджера Федерера, сообщает сайт дома.
Коллекция Роджера Федерера собрала в общей сложности 3 429 125 фунтов стерлингов (что равняется примерно € 4 025 449) на очном и онлайн-аукционах, продав 100% лотов и увеличив более чем в 3 раза предварительную оценку сборов. Все вырученные средства пойдут в пользу Фонда Федерера для поддержки его образовательных инициатив в Швейцарии и странах Южной Африки.
В ознаменование исторических достижений Федерера на вечернем аукционе в прямом эфире было предложено 20 лотов, связанных с его победами на турнирах «Большого шлема». От ракетки, использованной в его легендарной схватке с Рафаэлем Надалем на Уимблдоне в 2007 году, до кроссовок, в которых был теннисист во время его победы на «Ролан Гаррос» в 2009 году.
Онлайн-аукцион состоялся с 23 июня по 14 июля и собрал 2 099 750 фунтов стерлингов или примерно € 2 464 896, по 300 лотам, которые повествуют о карьере Федерера с начала 2000-х до 2021 года.
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