Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Франции Артура Риндеркнеша.



Для победы Ханфману потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



Ханфман выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Его соперник Риндеркнеш пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал единственный брейк-пойнт.



За выход в финал турнира Ханфман сразится с победителем встречи между Федерико Корией из Аргентины и чилийцем Кристьяном Гарином.