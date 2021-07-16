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Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира в Бостаде

Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира в Бостаде
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Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Франции Артура Риндеркнеша.

Для победы Ханфману потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Ханфман выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Его соперник Риндеркнеш пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал единственный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Ханфман сразится с победителем встречи между Федерико Корией из Аргентины и чилийцем Кристьяном Гарином.

Бостад. 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 12:10 МСК
Янник Ханфман
107
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Артур Риндеркнеш
105
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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