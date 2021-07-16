Янник Ханфман вышел в полуфинал турнира в Бостаде
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Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Франции Артура Риндеркнеша.
Для победы Ханфману потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу немца. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Ханфман выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Его соперник Риндеркнеш пять раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и успешно использовал единственный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира Ханфман сразится с победителем встречи между Федерико Корией из Аргентины и чилийцем Кристьяном Гарином.
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