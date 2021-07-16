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Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лозанне

Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). В матче второго круга она проиграла представительнице Франции Кларе Бюрель.

Для победы Бюрель потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу француженки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Рахимова выполнила один эйс, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Бюрель четыре раза подала навылет, совершила девять двойных ошибок и использовала шесть из 15 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Бюрель сразится со своей соотечественницей Фионой Ферро, обыгравшей Алисию Паркс из США.

Лозанна. 2-й круг
16 июля 2021, пятница. 13:30 МСК
Камилла Рахимова
132
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
1 		6 6
         
Клара Бюрель
125
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Комментарии
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