Федерико Кория вышел в полуфинал турнира в Бостаде, обыграв Кристьяна Гарина
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Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Чили Кристьяна Гарина.
Для победы Кории потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу аргентинца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.
Кория выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник, Гарин, три раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и успешно использовал 4 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира Федерико Кория сразится с представителем Германии Янником Ханфманом, обыгравшим Артура Риндеркнеша из Франции.
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