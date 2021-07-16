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Федерико Кория вышел в полуфинал турнира в Бостаде, обыграв Кристьяна Гарина

Федерико Кория вышел в полуфинал турнира в Бостаде, обыграв Кристьяна Гарина
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Аргентинский теннисист Федерико Кория вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он оказался сильнее представителя Чили Кристьяна Гарина.

Для победы Кории потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу аргентинца. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

Кория выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник, Гарин, три раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и успешно использовал 4 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Федерико Кория сразится с представителем Германии Янником Ханфманом, обыгравшим Артура Риндеркнеша из Франции.

Бостад. 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 13:50 МСК
Федерико Кория
77
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Кристьян Гарин
18
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Комментарии
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