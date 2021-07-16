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Украинка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Украинка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира в Будапеште
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинальном матче Калинина нанесла поражение представительнице Венгрии Панне Удварди, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Калинина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и успешно использовала два брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Будапеште Калинина сыграет с победительницей матча между представительницей Аргентины Паулой Ормаэчеа, начавшей соревнования с квалификации, и второй сеяной, американкой Даниэль Коллинз.

Будапешт. 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 17:05 МСК
Панна Удварди
204
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Ангелина Калинина
95
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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