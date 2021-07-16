Украинка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинальном матче Калинина нанесла поражение представительнице Венгрии Панне Удварди, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Калинина ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Удварди не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и успешно использовала два брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Будапеште Калинина сыграет с победительницей матча между представительницей Аргентины Паулой Ормаэчеа, начавшей соревнования с квалификации, и второй сеяной, американкой Даниэль Коллинз.