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Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, уступив Краиновичу

Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, уступив Краиновичу
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Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас, получивший уайлд-кард от организаторов, уступил шестой ракетке турнира сербу Филипу Краиновичу со счётом 6:3, 1:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Циципас подал 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Краинович один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Гамбурге Краинович сыграет с соотечественником Ласло Джере, который в четвертьфинальном матче обыграл третью ракетку соревнований грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:2.

Гамбург (м). 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
3 		6 6
         
Филип Краинович
44
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Гамбург (м). 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 13:40 МСК
Николоз Басилашвили
29
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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