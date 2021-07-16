Вихлянцева не смогла выйти в полуфинал турнира в Лозанне, уступив Заневской
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA 250 в Лозанне (Швейцария). В четвертьфинальном матче Вихлянцева уступила представительнице Бельгии Марине Заневской со счётом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Вихлянцева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Заневская подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Лозанне Заневская сыграет с первой сеяной Тамарой Зиданшек из Словении.
Отметим, что для Заневской это был второй матч за день. Ранее в перенесённой встрече второго круга она обыграла швейцарку Стефани Фёгель со счётом 7:5, 6:3.
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