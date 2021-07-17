«Команда красавчиков». Кудерметова поделилась фото игроков, которые выступят на Олимпиаде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с олимпийской сборной России. На снимок попали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Кудерметовой.

«Команда «красавчиков»», — написала Кудерметова в своём «инстаграме».

Национальная команда отправится на Олимпийские игры в Токио (Япония) 18-го июля. В данный момент она проводит сбор в Южно-Сахалинске, в котором участвуют все, кроме первой ракетки России Даниила Медведева. Медведев готовится к Олимпиаде по собственной программе.

На ОИ 24-летняя Кудерметова сыграет в одиночном разряде, а также в парном вместе с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Еленой Весниной.