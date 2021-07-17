Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Команда красавчиков». Кудерметова поделилась фото игроков, которые выступят на Олимпиаде

«Команда красавчиков». Кудерметова поделилась фото игроков, которые выступят на Олимпиаде
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в «Инстаграме» совместное фото с олимпийской сборной России. На снимок попали Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Кудерметовой.

«Команда «красавчиков»», — написала Кудерметова в своём «инстаграме».

Национальная команда отправится на Олимпийские игры в Токио (Япония) 18-го июля. В данный момент она проводит сбор в Южно-Сахалинске, в котором участвуют все, кроме первой ракетки России Даниила Медведева. Медведев готовится к Олимпиаде по собственной программе.

На ОИ 24-летняя Кудерметова сыграет в одиночном разряде, а также в парном вместе с олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро Еленой Весниной.

Новость по теме
Российские теннисисты начали предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске
Новость по теме
«Токио, мы готовы!» Павлюченкова опубликовала фото с Весниной со сбора в Южно-Сахалинске
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021