«Была напугана его выходом». Наоми Осаки – о премьере документального сериала о ней

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась ожиданиями от выхода документального сериала компании Netflix, в котором она стала главной героиней. Премьера проекта состоялась вчера, 16 июля. Сериал состоит из 3 серий, его общая продолжительность составила 1 час 40 минут.

Публикация доступна в «инстаграме» Наоми Осаки.

«Последние два с половиной года мы работали над этим фильмом. В свете всего, что произошло со мной в последнее время, я была напугана его выходом. Ведь это не теннисный матч, в котором люди могут судить обо мне по результату. Это взгляд на определённые периоды моей жизни, и мне невероятно интересно, как люди это воспримут.

В некотором смысле это отражение моей души, моей личности. Возможно, где-то люди найдут в нём себя, возможно, поймут причины того или иного моего действия. Если нет, не страшно. Я давно поняла, что не могу нравиться всем, да и не пытаюсь. Когда я ложусь спать, то надеюсь, что пребываю в гармонии с самой собой. Надеюсь, то же самое испытывают те, кто это читает. Я рада, но не переживаю, что вы все его увидите. Надеюсь, вам понравится», — написала Осака в своём «инстаграме».