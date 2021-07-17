«Да начнётся путешествие». Свитолина и Монфис опубликовали новое фото со свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис опубликовали новое фото с прошедшей свадьбы. Торжество состоялось вчера, 16 июля, в Швейцарии.
Публикация доступна в «инстаграме» G.E.M.S. life.
«Да начнётся путешествие», — написала супружеская пара в совместном инстаграм-аккаунте.
Отметим, что фотографию оценил первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.
- 17 июля 2021
-
12:44
-
12:38
-
12:01
-
11:35
-
11:24
-
10:48
-
10:28
-
09:33
- 16 июля 2021
-
23:17
-
22:31
-
21:58
-
20:09
-
19:59
-
19:29
-
16:50
-
15:32
-
14:52
-
14:31
-
13:10
-
12:59
-
12:18
-
11:26
-
09:59
-
09:46
-
09:26
-
08:28
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:26
-
22:02
-
21:14
-
20:44
-
20:17
-
19:35