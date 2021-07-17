«Да начнётся путешествие». Свитолина и Монфис опубликовали новое фото со свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис опубликовали новое фото с прошедшей свадьбы. Торжество состоялось вчера, 16 июля, в Швейцарии.

Публикация доступна в «инстаграме» G.E.M.S. life.

«Да начнётся путешествие», — написала супружеская пара в совместном инстаграм-аккаунте.

Отметим, что фотографию оценил первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.