Краинович: Циципас вёл себя во время игры плохо. Надеюсь, когда-нибудь он извинится

В четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) греческий теннисист Стефанос Циципас уступил сербу Филипу Краиновичу со счётом 6:3, 1:6, 3:6.

По завершении матча Краинович заявил, что, по его мнению, Циципас не соблюдал этикет. После второго сета грек взял длительный туалетный перерыв, и пока Циципас был вне корта, Краинович пожаловался судье на это, который сразу же назначил Стефаносу предупреждение за нарушение времени. Во время игры Циципас получил ещё одно замечание за затяжку времени перед подачей.

«Я думаю, он плохо вёл себя во время игры. Не знаю, почему. Я думал, что он хороший парень, но то, как он вёл себя сегодня, было, по-моему, странно. Мы все это видели. Он ходил в туалет 10 минут.

Во время одного из моих ударов он разговаривал, что совсем некрасиво. Я надеюсь, что когда-нибудь он извинится.

Но я понимаю, может быть, он нервничал, испытывал много давления, да и проигрывать никогда не бывает приятно", — приводит слова Краиновича Tennis Majors.