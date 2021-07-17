Старейший теннисист в мире: моя цель – сразиться с Федерером и дожить до 100 лет

Самый возрастной участник турнира Международной федерации тенниса (ITF) украинец Леонид Станиславский поделился жизненными целями. В марте 2021 года уроженцу Харькова исполнилось 97 лет.

«Теннис – очень элегантный вид спорта и хорошая физическая нагрузка. Теннис – невероятно красивая игра. И ещё кое-что – в него может играть любой независимо от возраста. Федереру 39, Джоковичу 34, Надалю тоже за 30, а они — профессиональные теннисисты. Я же — любитель, играю и в 97. Моя конечная цель в этом виде спорта – сразиться с Роджером Федерером и дожить до 100 лет», — приводит слова Станиславского The Guardian.

Ранее Станиславский был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.

В прошлом Станиславский лично встречался со многими известными спортсменами, такими как Андрей Медведев, Александр Недовесов, Мансур Бехрами, Элина Свитолина.