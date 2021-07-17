«Симпатяжки». Елена Веснина отреагировала на свадебные фото Свитолиной и Монфиса

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на свадебные фотографии украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса. Вчера, 16 июля, теннисисты вступили в брак.
Елена Веснина отреагировала на свадебные фото Свитолиной и Монфиса
Фото: https://instagram.com/vesnushka86?utm_medium=copy_link
«Симпатяжки», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив совместный снимок супружеской пары.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.
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