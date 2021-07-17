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Агент Серены Уильямс рассказала о её самочувствии после травмы на Уимблдоне

Агент Серены Уильямс рассказала о её самочувствии после травмы на Уимблдоне
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Джилл Смоллер, агент американской теннисистки Серены Уильямс, рассказала о состоянии 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема». В первом круге прошедшего Уимблдона Серена поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с белорусской Александрой Саснович.

«У Серены всё отлично. Когда сможете увидеть её на корте? Надеюсь на US Open, сейчас она проходит курс реабилитации», — приводит слова Смоллер Tennis Head.

Серена Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, обладательница некалендарного «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (включающего победы во всех четырёх турнирах «Большого шлема» и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах.

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