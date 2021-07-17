Даниил Медведев отпраздновал победу на тренировке в фирменном стиле Криштиану Роналду
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу на корте в фирменном стиле нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В тренировочном матче Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина.
Публикация доступна в «инстаграме» академии Патрика Муратоглу.
В данный момент Медведев по индивидуальному тренировочному плану готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио (Япония). Тренировки россиянина проходят в Ницце, в академии тренера Серены Уильямс – Патрика Муратоглу. В Токио Медведев выступит в одиночном разряде, а также в тандеме с Асланом Карацевым – в парном.
Отметим, сборная Россия по теннису сейчас проводит сбор в Южно-Сахалинске, откуда 18 июля отправится в Японию.
Новость по темеСеливаненко: Медведев готовится по индивидуальной программе и приедет в Токио отдельно
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