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Даниил Медведев отпраздновал победу на тренировке в фирменном стиле Криштиану Роналду

Даниил Медведев отпраздновал победу на тренировке в фирменном стиле Криштиану Роналду
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу на корте в фирменном стиле нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. В тренировочном матче Медведев обыграл австралийца Алексея Попырина.

Публикация доступна в «инстаграме» академии Патрика Муратоглу.

В данный момент Медведев по индивидуальному тренировочному плану готовится к выступлению на Олимпийских играх в Токио (Япония). Тренировки россиянина проходят в Ницце, в академии тренера Серены Уильямс – Патрика Муратоглу. В Токио Медведев выступит в одиночном разряде, а также в тандеме с Асланом Карацевым – в парном.

Отметим, сборная Россия по теннису сейчас проводит сбор в Южно-Сахалинске, откуда 18 июля отправится в Японию.

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