Арина Соболенко: насмотрелась, как сборная России по теннису готовится к Олимпиаде

Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как готовится к участию в Олимпийских играх в Токио (Япония).
Соболенко: насмотрелась, как сборная России готовится к Олимпиаде
Фото: https://instagram.com/sabalenka_aryna?utm_medium=copy_link
«Насмотрелась, как сборная России по теннису готовится к Олимпиаде… Так вот! Мы с Егором Герасимовым (один из теннисистов сборной Беларуси. – Прим. «Чемпионата») тоже в порядке», — написала Соболенко в «сториз» своего «инстаграма».
Отметим, сборная Россия по теннису, кроме Даниила Медведева, сейчас проводит сбор в Южно-Сахалинске, откуда 18 июля отправится в Японию.
Ранее Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой со счётом 7:5, 4:6, 4:6. 23-летняя белоруска – победительница 10 турниров на уровне WTA, два из которых она выиграла в текущем сезоне: турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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