Владелец турнира в Мадриде подал в суд на ATP

Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак подал в суд на ATP.
У Цириака и его компании Super Slam, проводящей соревнования, есть несколько претензий. Они утверждают, что тур неоднократно нарушал договор с «Мастерсом»:
1) Позволял другим турнирам перекрывать эксклюзивное окно в расписании.
2) Требовал платить больше призовых, чем аналогичные соревнования.
3) Позволял пропускать турнир большему числу игроков, чем оговаривалось изначально.
В иске говорится, что ассоциация разрешала турнирам ATP 250 в Эшториле и Мюнхене завершаться в первый день Мадрида, а «Мастерсу» в Риме – начинаться в последний день Мадрида. Якобы из-за наложения двух турниров ATP 250 ведущие игроки пропускали рекламные мероприятия или матчи первого круга и приезжали на соревнования с опозданием на несколько дней.
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