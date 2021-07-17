Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Владелец турнира в Мадриде подал в суд на ATP

Владелец турнира в Мадриде подал в суд на ATP
Комментарии

Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак подал в суд на ATP.

У Цириака и его компании Super Slam, проводящей соревнования, есть несколько претензий. Они утверждают, что тур неоднократно нарушал договор с «Мастерсом»:

1) Позволял другим турнирам перекрывать эксклюзивное окно в расписании.

2) Требовал платить больше призовых, чем аналогичные соревнования.

3) Позволял пропускать турнир большему числу игроков, чем оговаривалось изначально.

В иске говорится, что ассоциация разрешала турнирам ATP 250 в Эшториле и Мюнхене завершаться в первый день Мадрида, а «Мастерсу» в Риме – начинаться в последний день Мадрида. Якобы из-за наложения двух турниров ATP 250 ведущие игроки пропускали рекламные мероприятия или матчи первого круга и приезжали на соревнования с опозданием на несколько дней.

Лучший скандинавский теннисист догоняет в Бостаде уходящий грунтовый сезон Лучший скандинавский теннисист догоняет в Бостаде уходящий грунтовый сезон
Новость по теме
Тарпищев прокомментировал тренировки Медведева в академии Муратоглу
Новость по теме
Тарпищев: мы едем в Токио с оптимизмом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021