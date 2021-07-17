Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кевин Андерсон вышел в финал турнира в Ньюпорте, обыграв Бублика

Кевин Андерсон вышел в финал турнира в Ньюпорте, обыграв Бублика
Комментарии

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, занимающий 113-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале турнира в Ньюпорте обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика, расположившегося на 37-й позиции списка, со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

В финале представитель ЮАР встретится с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Джордан Томпсон (Австралия). Второй полуфинальный поединок состоится сегодня.

Турнир в Ньюпорте относится к категории ATP 250, проходит в США. Призовой фонд турнира составляет $ 466 870. Игры проходят на кортах с травяным покрытием.

Александр Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Финалист одного турнира «Большого шлема» в парном разряде.

Ньюпорт. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 20:10 МСК
Александр Бублик
37
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 5
4 		7 7 7
         
Кевин Андерсон
113
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Крабы и прогулки на катере. Сборная России по теннису готовится к Олимпиаде на Сахалине Крабы и прогулки на катере. Сборная России по теннису готовится к Олимпиаде на Сахалине
Новость по теме
Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Будапеште
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021