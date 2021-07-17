Кевин Андерсон вышел в финал турнира в Ньюпорте, обыграв Бублика

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон, занимающий 113-ю строчку в рейтинге ATP, в полуфинале турнира в Ньюпорте обыграл казахстанского спортсмена Александра Бублика, расположившегося на 37-й позиции списка, со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

В финале представитель ЮАР встретится с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Джордан Томпсон (Австралия). Второй полуфинальный поединок состоится сегодня.

Турнир в Ньюпорте относится к категории ATP 250, проходит в США. Призовой фонд турнира составляет $ 466 870. Игры проходят на кортах с травяным покрытием.

Александр Бублик — казахстанский теннисист, до 2016 года выступавший за Россию. Финалист одного турнира «Большого шлема» в парном разряде.