Гаэль Монфис — о свадьбе с Элиной Свитолиной: выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще

Экс шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис выступил с забавной речью во время свадьбы с украинкой Элиной Свитолиной. Теннисисты вступили в брак после двух лет отношений. Это произошло 16 июля в Швейцарии.
«Сегодня мы празднуем наш союз с Элиной. Хочу сказать спасибо за всю вашу любовь, она греет мне душу. Здесь я наблюдал за вами. И обычно я чувствую себя комфортно и расслабленно, но это гораздо тяжелее, чем я думал. Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть «Ролан Гаррос» было бы проще», — пошутил Монфис.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, опубликовали новость о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.
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