Иванишевич стал первым хорватом, который был включён в Международный зал теннисной славы

Тренер команды серба Новака Джоковича и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич стал первым хорватом в истории, который был включён в Международный зал теннисной славы.
Хорватский теннисист остаётся единственным победителем в истории Уимблдона, который получил право участвовать в турнире благодаря уайлд-кард. На тот момент он занимал 125-ю строчку в мировом рейтинге.
За свою карьеру, помимо одного мэйджора, Иванишевич одержал победу на 21 турнире. Он также трижды доходил до финального матча Уимблдона, где два раза уступил Питу Сампрасу (США) и однажды Андре Агасси (США).
В 2010-е годы хорват начал активно заниматься тренерской деятельностью. Он работал с Марином Чиличем, Томашом Бердыхом и Милошем Раоничем. С 2019-го является членом команды первой ракетки мира Новака Джоковича.
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