Горан Иванишевич: моим болельщикам было непросто. Думаю, многие развелись из-за меня

Тренер команды серба Новака Джоковича и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич прокомментировал своё включение в Международный зал теннисной славы.

«Мы — маленькая страна с огромным сердцем. Мы никогда не перестаём верить. У меня было много взлётов и падений, но я никогда не переставал верить. Впервые в жизни я могу сказать, что горжусь собой.

Быть моим болельщиком было непросто. Было обидно, было грустно, возможно, многие люди развелись из-за меня. Но одно могу сказать точно: быть моим болельщиком было интересно.

Я хотел бы поблагодарить комитет Уимблдона за то, что он дал мне уайлд-кард в 2001 году. Не знаю, хорошо ли они сделали свою работу или нет. Может, теперь они жалеют об этом. Но спасибо вам, ребята, потому что если бы вы не дали мне ту уайлд-кард, я бы здесь не стоял. Думаю, это было хорошее решение», — приводит слова Иванишевича официальный сайт ATP.