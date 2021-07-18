Определился соперник Евгения Донского в первом круге турнира в Лос-Кабосе
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Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Лос-Кабосе встретится с Джейсоном Джунгом (Китайский Тайбэй). В случае успешного исхода россиянин сыграет с Джоном Иснером (2).
Помимо Иснера, со второго круга своё выступление начнут американцы Тейлор Фритц (3) и Сэм Куэрри (4), а также Кэмерон Норри (1) из Великобритании.
Украинец Илья Марченко в первом круге сыграет с Петером Гоёвчиком (Германия).
Всего участие в соревнованиях примут 28 спортсменов. Турнир пройдёт с 19 по 25 июля на хардовом покрытии.
Действующим победителем является аргентинец Диего Шварцман, который в 2019 году в финальной встрече обыграл Тейлора Фритца 7:6 (8:6), 6:3. В прошлом году соревнования были отменены из-за коронавируса.
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