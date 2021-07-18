Состоялась жеребьёвка турнира в Гдыне, где сыграют Путинцева, Блинкова и Грачёва
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250, который пройдёт в Гдыне (Польша) с 19 по 25 июля.
Первой сеяной турнира стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, в первом круге она сыграет с полячкой Магдаленой Фрех.
В основную сетку турнира попали три россиянки – Варвара Грачёва, Анна Блинкова и Валерия Оляновская. Пятый номер посева Блинкова в первом круге сразится с Анной Шмидловой из Словакии. Соперницей Грачёвой (7) стала ещё одна словачка Виктория Кужмова. 20-летняя Оляновская, получившая уайлд-кард от организаторов, в первом круге сыграет с квалифаером.
Призовой фонд турнира в Гдыне составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является Доминика Цибулкова из Словакии. Она взяла титул в Гдыне в 2016 году.
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