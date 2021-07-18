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Светлана Кузнецова опубликовала совместное фото с певицей Глюкозой

Светлана Кузнецова опубликовала совместное фото с певицей Глюкозой
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Экс вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала совместное фото с известной певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой).

Публикация доступна в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

«Сахарный человек – Глюкоза», — написала Кузнецова под снимком. На фото Кузнецова и Чистякова позируют в купальниках на берегу водоёма.

36-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции-2009 и US Open-2004. Кузнецова покинула прошедший Уимблдон, проиграв представительнице Нидерландов Лесли Керкхове в первом круге со счётом 3:6, 3:6. Ранее теннисистка заявила, что не примет участие в Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за травмы.

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