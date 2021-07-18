Циципас выдвинул предложение разрешить в мужском теннисе коучинг

Четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас выдвинул идею разрешить в мужском теннисе коучинг. Греческий теннисист написал об этом в своём «твиттере».

«В теннисе должна быть разрешён коучинг в каждом розыгрыше. Теннис, наверное, является одним из немногих видов спорта, который не использует коучинг во время игры. Закрепите это в правилах. Пришло время спорту сделать большой шаг вперёд», — написал Циципас.

Стефанос Циципас — победитель итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, финалист Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.