Циципас выдвинул предложение разрешить в мужском теннисе коучинг
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Четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас выдвинул идею разрешить в мужском теннисе коучинг. Греческий теннисист написал об этом в своём «твиттере».
«В теннисе должна быть разрешён коучинг в каждом розыгрыше. Теннис, наверное, является одним из немногих видов спорта, который не использует коучинг во время игры. Закрепите это в правилах. Пришло время спорту сделать большой шаг вперёд», — написал Циципас.
Стефанос Циципас — победитель итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, финалист Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.
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