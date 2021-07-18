Зиданшек — о первом титуле: полуфинал «Ролан Гаррос» показал, что я могу играть с лучшими
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Словенская теннисистка Тамара Зиданшек прокомментировала победу на первом крупном турнире в карьере.
«Я очень рада, что мне удалось взять титул, теперь у меня есть это достижение. Полуфинал «Ролан Гаррос» показал, что я могу играть с лучшими. Я очень довольна тем, как выступила во Франции. Турнир показал, на что я способна. Условия были сложными, я начала нехорошо. Я просто сказала себе, что надо продолжать борьбу, биться за каждое очко. В теннисе всё может измениться за одно мгновение, поэтому я очень довольна тем, что мне удалось остаться в игре», — цитирует словенку WTA Tour.
Тамара Зиданшек — победительница трёх турниров WTA в парном разряде, член сборной команды Словении на Кубке Федерации по теннису.
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