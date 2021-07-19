Тест на коронавирус тренера сборной России по теннису вызвал подозрение у японцев
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что результат теста тренера сборной России Игоря Куницына на коронавирус вызвал подозрения у японцев. Специалист сдал тест по прибытии на Олимпиаду в Токио.
«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем ещё ждать. И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
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