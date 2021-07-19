Гарбинье Мугуруса стала 9-й ракеткой мира, Людмила Самсонова установила личный рекорд

В обновлённом рейтинге WTA от 19 июля испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на девятую строчку. Россиянка Людмила Самсонова заняла рекордную для себя 54-ю позицию.
Рейтинг WTA. 19 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7336.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 6965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5640.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5331.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975.
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4695.
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4115.
...
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2090...
33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040.
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2000...
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1431...
83 (82). Анна Блинкова (Россия) — 985...
86 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 953...
89 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 928...
91 (91). Вера Звонарёва (Россия) — 922.
- 19 июля 2021
-
08:58
-
08:47
-
08:37
- 18 июля 2021
-
23:59
-
22:47
-
21:03
-
20:30
-
20:01
-
19:28
-
19:19
-
17:56
-
17:36
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:32
-
16:19
-
16:06
-
15:58
-
15:33
-
14:05
-
14:04
-
13:33
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:43
-
09:59
-
09:45
-
09:24
- 17 июля 2021
-
23:15
-
23:06
-
22:25