Гарбинье Мугуруса стала 9-й ракеткой мира, Людмила Самсонова установила личный рекорд

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В обновлённом рейтинге WTA от 19 июля испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на девятую строчку. Россиянка Людмила Самсонова заняла рекордную для себя 54-ю позицию.



Рейтинг WTA. 19 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7336.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 6965.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5640.

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5331.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975.

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4695.

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.

10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4115.

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18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...

31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2090...

33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040.

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2000...

43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...

54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1431...

83 (82). Анна Блинкова (Россия) — 985...

86 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 953...

89 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 928...

91 (91). Вера Звонарёва (Россия) — 922.