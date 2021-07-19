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Гарбинье Мугуруса стала 9-й ракеткой мира, Людмила Самсонова установила личный рекорд

Гарбинье Мугуруса стала 9-й ракеткой мира, Людмила Самсонова установила личный рекорд
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В обновлённом рейтинге WTA от 19 июля испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на девятую строчку. Россиянка Людмила Самсонова заняла рекордную для себя 54-ю позицию.

Рейтинг WTA. 19 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9635.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7336.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 6965.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5640.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5331.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5125.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4975.
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4695.
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4165.
10 (9). Симона Халеп (Румыния) — 4115.
...
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3420...
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 2090...
33 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 2040.
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 2000...
43 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1693...
54 (55). Людмила Самсонова (Россия) — 1431...
83 (82). Анна Блинкова (Россия) — 985...
86 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 953...
89 (89). Варвара Грачёва (Россия) — 928...
91 (91). Вера Звонарёва (Россия) — 922.

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