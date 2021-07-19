Барбора Крейчикова обошла Арину Соболенко в чемпионской гонке WTA

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 июля чешская теннисистка Барбора Крейчикова обошла представительницу Беларуси Арину Соболенко и заняла вторую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, сохранила за собой восьмую позицию.



Чемпионская гонка WTA. 19 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3778.

3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.

6 (6). Наоми Осака (Япония) — 2536.

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.

8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2010.

10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.

...

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...

21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...

29 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1052...

30 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1043...

55 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 620...

63 (62). Анастасия Потапова (Россия) — 526...

84 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.

85 (83). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...

96 (97). Анастасия Гасанова (Россия) — 328...

98 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 299.