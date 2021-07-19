Барбора Крейчикова обошла Арину Соболенко в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 июля чешская теннисистка Барбора Крейчикова обошла представительницу Беларуси Арину Соболенко и заняла вторую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, сохранила за собой восьмую позицию.
Чемпионская гонка WTA. 19 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.
2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3778.
3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 2536.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.
8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2010.
10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.
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16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...
21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...
29 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1052...
30 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1043...
55 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 620...
63 (62). Анастасия Потапова (Россия) — 526...
84 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.
85 (83). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...
96 (97). Анастасия Гасанова (Россия) — 328...
98 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 299.
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