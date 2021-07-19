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Евгений Донской опустился на 15 строчек в рейтинге ATP

Евгений Донской опустился на 15 строчек в рейтинге ATP
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В обновлённом рейтинге ATP от 19 июля российский теннисист Евгений Донской опустился на 157-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, является второй ракеткой мира.

Рейтинг АТР. 19 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8270.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8030.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 7340.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 7340.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6005.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5488.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304.
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2235...
157 (142). Евгений Донской (Россия) — 482.

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