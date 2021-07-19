Подписчики по фото Шараповой с отдыха предположили, что Мария беременна

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала несколько фотографий с отдыха в Хорватии.
«Каменные фасады, многовековая история и никаких туристов», — написала Шарапова.
Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой
Особый интерес у подписчиков вызвало первое фото. Многие в комментариях предположили, что Шарапова беременна:
«Ты беременна?»
«Боже мой, ты беременна».
«Сообщаешь, что беременна, не говоря об этом напрямую».
«Будет малыш».
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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