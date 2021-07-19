Подписчики по фото Шараповой с отдыха предположили, что Мария беременна

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала несколько фотографий с отдыха в Хорватии.

«Каменные фасады, многовековая история и никаких туристов», — написала Шарапова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шараповой

Особый интерес у подписчиков вызвало первое фото. Многие в комментариях предположили, что Шарапова беременна:

«Ты беременна?»

«Боже мой, ты беременна».

«Сообщаешь, что беременна, не говоря об этом напрямую».

«Будет малыш».

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.



7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.