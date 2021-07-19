Каспер Рууд — о победе в Бостаде: кажется, теперь я обошёл отца во всём

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Бостаде. В финале он обыграл Федерико Корию из Аргентины со счётом 6:3, 6:3.
«Это была невероятная неделя. Возможно, лучшая в моей жизни. Я испытывал потрясающие ощущения, играя в Бостаде при поддержке шведов, норвежцев и датчан. Атмосферы домашнего турнира ничто не заменит. Эта победа очень много значит для меня.
Когда ты являешься лидером посева, то ощущаешь дополнительное давление. Мы с отцом часто шутим по поводу того, когда мне удастся превзойти его достижения. Теперь, кажется, я обошёл его во всём. Семья Рууд может наконец привезти трофей в Норвегию. Мне очень приятно, что отец был здесь со мной», — приводит слова Каспера Рууда официальный сайт тура.
Кристиан Рууд, отец Каспера, является бывшей 39-й ракеткой мира.
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