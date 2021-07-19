Второй тест тренера сборной России по теннису на коронавирус дал отрицательный результат

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что второй тест тренера сборной России Игоря Куницына на коронавирус дал отрицательный результат. Первый тест, который Куницын сдал по прибытии на Олимпийские игры в Токио, вызвал подозрение у японцев.



«С Куницыным всё хорошо, уже провели две тренировки вместе с ним. Никаких последствий нет. Второй тест Игоря дал отрицательный результат и всех допустили», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.