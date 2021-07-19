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Второй тест тренера сборной России по теннису на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест тренера сборной России по теннису на коронавирус дал отрицательный результат
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что второй тест тренера сборной России Игоря Куницына на коронавирус дал отрицательный результат. Первый тест, который Куницын сдал по прибытии на Олимпийские игры в Токио, вызвал подозрение у японцев.

«С Куницыным всё хорошо, уже провели две тренировки вместе с ним. Никаких последствий нет. Второй тест Игоря дал отрицательный результат и всех допустили», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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