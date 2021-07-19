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Елена Веснина: в Токио всё не так, как на других Олимпиадах. Правда, еда хорошая

Елена Веснина: в Токио всё не так, как на других Олимпиадах. Правда, еда хорошая
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о перелёте в Токио (Япония) и оценила условия, в которых пройдёт Олимпиада-2020.

«Полёт из Южно-Сахалинска вчера прошёл великолепно, по времени это всего полтора часа. Затем в аэропорту пришлось довольно долго проходить контроль, ждать результаты теста, затем автобуса. То есть логистика оказалась сложносочинённой. Конечно, трудно, ведь в 9 утра мы выехали из гостиницы на Сахалине и только в 9 вечера заехали в свои номера в Олимпийской деревне. Были безумно уставшими, но в то же время было приятно и волнительно вновь оказаться в Олимпийской деревне, ощутить эту неповторимую атмосферу Игр.

Сразу начали знакомиться с деревней. Узнали, где находится столовая, где теннисные корты. Здесь объекты расположены на больших расстояниях, надо всё рассчитывать заранее, время на питание, плюс каждый день на сдачу теста. Словом, всё не просто, не так, как на других Олимпиадах. Правда, еда хорошая.

И ещё очень жарко, все отметили эту невероятную жару. Сегодня на солнце по ощущениям было около 42 градусов. Мы потренировались первый раз на кортах, почувствовали покрытие и мячи. Несмотря ни на что, у всех прекрасное настроение», — цитирует Веснину официальный сайт ФТР.

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