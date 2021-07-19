Алексей Селиваненко — о ситуации с Куницыным: всё было корректно, даже принесли поужинать

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о перелёте команды в Токио и о ситуации с тренером Игорем Куницыным. Первый тест тренера на коронавирус вызвал подозрение у японской стороны.



«После прилёта прошли все процедуры контроля. Это заняло порядка четырёх часов. Но время прошло довольно быстро: ты переходишь от одной точки к другой, при этом всё четко организовано. Так что ощущения многочасового сидения на чемоданах не сложилось. Надо отдать должное организаторам: при всей сложности и необычности обстановки и такого количества людей, они смогли организовать процесс эффективно и с минимумом неудобств для гостей.



Затем мы все отправились в аккредитационный центр. Потом кто в деревню, а кто к себе в гостиницу. Это часть личных тренеров, живущих в городских отелях. Небольшая заминка случилась у Игоря Куницына. После получения результата экспресс-теста в аэропорту, к нему подошли сотрудники санитарной службы и объяснили, что по его тесту есть сомнения. Потому его отвезли на дополнительное уточненное тестирование. Это уже не экспресс-тест, а стандартный и более точный. Он оказался отрицательным. Что заняло ещё три часа. Но всё было корректно, даже принесли поужинать.



Словом, все службы, с которыми мы столкнулись к этому моменту, работают слаженно, эффективно и достаточно быстро. Сегодня уже идут тренировки. Сейчас вторая. Стадион нам всем хорошо знаком. Это один из лучших теннисных стадионов мира, который пережил предолимпийскую реновацию. Организаторов с японской стороны мы тоже знаем уже несколько десятилетий. Словом, для нас нет никаких открытий.



Что касается деревни, то все быстро освоились. Свыклись с минимализмом в быту. Все на позитиве, ни на что не жалуются и готовятся к старту», — цитирует Селиваненко официальный сайт ФТР.