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682-я ракетка мира из России проиграла в своём дебютном матче основной сетки турнира WTA

682-я ракетка мира из России проиграла в своём дебютном матче основной сетки турнира WTA
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Российская теннисистка Валерия Оляновская, получившая уайлд-кард от организаторов турнира в Гдыне (Польша), не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований спортсменка, занимающая 682-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла представительнице Венгрии Анне Бондарь (Q) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Оляновская, для которой этот матч стал дебютным в основной сетке турнира WTA, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 235 238 Бондарь поспорит со словачкой Анной Шмидловой. Турнир в Гдыне завершится 25 июля.

Гдыня. 1-й круг
19 июля 2021, понедельник. 14:05 МСК
Валерия Оляновская
682
Россия
Валерия Оляновская
В. Оляновская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Анна Бондарь
231
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
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