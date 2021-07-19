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Арина Соболенко — о выступлении на Олимпиаде: хочу, чтобы Беларусь гордилась мной

Арина Соболенко — о выступлении на Олимпиаде: хочу, чтобы Беларусь гордилась мной
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от выступления на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Для меня это первая Олимпиада, я бросаю себе новый вызов. Очень рада, что могу представлять свою страну и свой народ — сильных людей, которые могут преодолеть всё что угодно. Конечно, я хочу, чтобы Беларусь гордилась мной. Для меня это очень важно. Медаль на Олимпийских играх — моя давняя мечта, и я сделаю всё, чтобы реализовать её. Кого из соперниц считаю угрозой для себя? Да я никого не боюсь», — сказала Соболенко на YouTube-канале Международной теннисной федерации (ITF).

23-летняя белоруска — победительница 10 турниров на уровне WTA, два из которых она выиграла в текущем сезоне: турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания).

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