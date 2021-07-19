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Наоми Осака снялась в купальнике для обложки Sports Illustrated

Наоми Осака снялась в купальнике для обложки Sports Illustrated
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака попала на обложку ежегодного издания Sports Illustrated Swimsuit, которое публикует американский журнал Sports Illustrated. Основной темой выпусков являются девушки в купальниках. Помимо Осаки, героинями издания стали певица Megan Thee Stallion и модель Лейна Блум.

Публикация доступна в «инстаграме» Sports Illustrated Swimsuit.

«В Наоми нас привлекли её страсть, сила и мощь, направленные на то, чтобы постоянно преодолевать барьеры, когда дело доходит до равенства, социальной справедливости и психического здоровья. Она всем сердцем посвящает себя достижению невозможного и добивается успеха снова и снова. Для нас большая честь, что одна из самых ярых женщин-первопроходцев в истории станет героиней одной из наших обложек 2021 года», — сказал редактор журнала Майкл Дэй.

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