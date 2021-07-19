Наоми Осака снялась в купальнике для обложки Sports Illustrated

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака попала на обложку ежегодного издания Sports Illustrated Swimsuit, которое публикует американский журнал Sports Illustrated. Основной темой выпусков являются девушки в купальниках. Помимо Осаки, героинями издания стали певица Megan Thee Stallion и модель Лейна Блум.
Публикация доступна в «инстаграме» Sports Illustrated Swimsuit.
«В Наоми нас привлекли её страсть, сила и мощь, направленные на то, чтобы постоянно преодолевать барьеры, когда дело доходит до равенства, социальной справедливости и психического здоровья. Она всем сердцем посвящает себя достижению невозможного и добивается успеха снова и снова. Для нас большая честь, что одна из самых ярых женщин-первопроходцев в истории станет героиней одной из наших обложек 2021 года», — сказал редактор журнала Майкл Дэй.
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