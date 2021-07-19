Новак Джокович назвал причину решения выступать на Олимпийских играх

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о причинах своего решения выступать на Олимпийских играх в Токио.
«Всё сводится к патриотизму и моим чувствам к Сербии. Я не в восторге от того, что играю без фанатов или от различных ограничений из-за коронавируса, действующих в Японии. Но представлять свою страну на Олимпийских играх необходимо. Несколько дней назад я столкнулся с Бланкой Влашич (хорватская прыгунья в высоту. — Прим. «Чемпионата»), и она сказала, что люди будут помнить только о том, кто выиграл медали, а не о том, какие были условия и были ли болельщики или нет.
Её слова запали мне в душу, и я рад, что решил принять участие в Олимпийских играх. Я вдохновлён играть в свой лучший теннис и уверен, что смогу выиграть золотую медаль после потрясающих результатов в этом сезоне.
Олимпиада и Открытый чемпионат США, очевидно, являются моими самыми большими целями на оставшуюся часть сезона, и это будет непросто. Но я полон уверенности и мотивирован представлять Сербию наилучшим образом. Я мечтаю о медали в Токио, надеюсь, золотой, а потом поеду в Нью-Йорк с целью завершить всё это, выиграв и там», — приводит слова Джоковича Tennis Head.
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