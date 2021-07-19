Юлия Путинцева — об Олимпиаде: сейчас я очень уверена в себе и готова ко всему

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, в минувшее воскресенье победившая в финале грунтового турнира в Будапеште (Венгрия) украинку Ангелину Калинину, поделилась эмоциями перед Олимпиадой.

«Сейчас я очень уверена в себе и еду в Токио с пятью победами за спиной. Это очень важно. Мне нужно быстро адаптироваться к поверхности, потому что там она будет другой, но я готова ко всему», — приводит слова Путинцевой WTA.

Юлия Путинцева была заявлена на грунтовый турнир категории WTA-250, который пройдёт в Гдыне (Польша) с 19 по 25 июля. Она стала первой сеяной турнира. Однако теннисистка приняла решение сняться уже после жеребьёвки, потому что теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Токио начинается в субботу, 24 июля.

Новость по теме Юлия Путинцева победила в финале турнира в Будапеште