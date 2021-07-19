Кирьос — о разрешении коучинга: обычно я не возражаю против идей Циципаса, но эта ужасна

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о предложении грека Стефаноса Циципаса разрешить в мужском теннисе коучинг во время матчей.



«Обычно я не возражаю против идей Стефаноса, но эта ужасна», — написал австралиец в комментариях к посту в аккаунте Tennis TV, в котором была опубликована цитата Циципаса.

На это представитель Греции ответил: «Я найду тебе тренера, не беспокойся об этом».

Кирьос не остался в стороне: «Кажется, я прекрасно обошёлся без него в матчах против тебя, парень, но красота тенниса в том, чтобы выходить на корт в одиночку. Некоторые люди предпочитают не иметь тренера, некоторые люди не могут позволить себе тренера. На теннисном корте должны быть равные условия. Я думаю, что в этом вся прелесть спорта».

Циципас согласился с этим, но продолжал отстаивать своё мнение: «Верно. Я понимаю твою точку зрения, но позволь мне напомнить, что большинство тренеров по теннису на самом деле подсказывают на корте, несмотря на правила. Почему должно существовать наказание для тренера, который чувствует необходимость дать совет?»

На соревнованиях WTA Tour теннисисткам разрешается запрашивать коучинг на корте один раз за сет, в то время как коучинг с трибун также был опробован в 2020 году.