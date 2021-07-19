Наоми Осака заблокировала журналистку, которая обвинила её в неискренности

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака отреагировала на критику в свой адрес со стороны известной американской журналистки Меган Келли.

Ранее Келли ретвитнула пост коллеги Клэя Трэвиса, в котором он удивлялся тому, что Осака, отказавшись от общения с прессой на «Ролан Гаррос», представила куклу Барби, основанную на её образе, и попала на обложку в купальнике. «Давайте не будем забывать про обложку и интервью Vogue и Time», — добавила Келли.

«Учитывая, что вы журналист, я думала, вы потратили время, чтобы изучить сроки, которые уходят на создание журналов. Если бы вы это сделали, то знали бы, что я снялась на всех обложках ещё в прошлом году. Вместо этого ваша первая реакция — налететь на меня здесь и извергнуть весь свой негатив, нужно быть лучше, Меган», — приводит слова Осаки The Hill. Вскоре после публикации Наоми удалила данный твит.

Публикация доступна в «твиттере» Меган Келли.

После чего Келли сообщила, что Осака заблокировала её в «Твиттере», приложив скриншот. «Бедная Осака заблокировала меня после того, как я её раскритиковала. Она утверждает, что снималась на многочисленных обложках, при этом была озабочена проблемами общества и не хотела иметь дел с прессой. Честно, ей просто не нравятся вопросы, которые она не может контролировать. Пусть признает это», — добавила Келли.