Дженсон Бруксби: Рафаэль Надаль — мой любимый игрок
Поделиться
Американский теннисист Дженсон Бруксби, финалист травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), рассказал, за кем ему больше всего нравится наблюдать в туре.
«Я бы сказал, что мой любимый игрок, за которым стоит понаблюдать, — это Рафаэль Надаль, просто потому, что у него есть ментальная сила. В каждом матче ты знаешь, что он появится на корте и будет показывать всё, на что способен. Я думаю, что он лучший в этом, так что он определённо тот игрок, на которого я стараюсь равняться в этих областях игры», — приводит слова 20-летнего Бруксби Тennis.com.
Дженсон Бруксби в прошедшие выходные играл в финале турнира в Ньюпорте. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон обыграл американского спортсмена со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Новость по темеПабло Карреньо-Буста прокомментировал решение Надаля не выступать на Олимпийских играх
Новость по темеКевин Андерсон выиграл в финале турнира в Ньюпорте
Комментарии
- 20 июля 2021
-
01:00
-
00:57
-
00:36
-
00:34
- 19 июля 2021
-
23:57
-
23:43
-
22:51
-
22:16
-
21:59
-
21:38
-
20:46
-
20:19
-
18:50
-
18:17
-
17:25
-
16:09
-
15:16
-
14:24
-
13:12
-
12:59
-
12:48
-
11:51
-
11:07
-
10:34
-
09:34
-
09:21
-
09:09
-
09:04
-
08:58
-
08:47
-
08:37
- 18 июля 2021
-
23:59
-
22:47
-
21:03
-
20:30
Партнерский контент