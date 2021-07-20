Дженсон Бруксби: Рафаэль Надаль — мой любимый игрок

Американский теннисист Дженсон Бруксби, финалист травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США), рассказал, за кем ему больше всего нравится наблюдать в туре.

«Я бы сказал, что мой любимый игрок, за которым стоит понаблюдать, — это Рафаэль Надаль, просто потому, что у него есть ментальная сила. В каждом матче ты знаешь, что он появится на корте и будет показывать всё, на что способен. Я думаю, что он лучший в этом, так что он определённо тот игрок, на которого я стараюсь равняться в этих областях игры», — приводит слова 20-летнего Бруксби Тennis.com.

Дженсон Бруксби в прошедшие выходные играл в финале турнира в Ньюпорте. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон обыграл американского спортсмена со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

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